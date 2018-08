Schlagabtausch ohne Goals Nach einer eher langweiligen ersten Halbzeit liefern sich Zürich und St. Gallen in der zweiten Halbzeit einen längeren Schlagabtausch mit zahlreichen Chancen. Es bleibt aber beim 0:0.

St. Gallen schnupperte in Zürich am Sieg, brachte aber wieder der Gegner kein Tor zu Stande (Bild: KEYSTONE/BENJAMIN MANSER)

(sda)

Torlose Spiele zwischen dem FCZ und dem FCSG waren in der Vergangenheit nie an der Tagesordnung. Seit 2000 gab es - ob in Zürich oder in St. Gallen - nur gerade zwei 0:0, eines 2007, das andere im August 2013. Nach dem torlosen Match vom Sonntag müssen eher die Ostschweizer von einem entgangenen Sieg sprechen. In der Anzahl der Tormöglichkeiten hielten sich die Mannschaften ungefähr die Waage. Die besseren Chancen jedoch hatten die Ostschweizer. In der besten Szene musste der eingewechselte Adrian Winter für seinen Goalie Yanick Brecher nach 59 Minuten auf der Linie retten. Kurz vorher hatten Marco Schönbächler und Neuzugang Benjamin Kololli für die Zürcher eine Doppelchance ausgelassen.

Nach der stürmischen halben Stunde in der zweiten Halbzeit nahm der Gehalt der Partie wieder ab.

Bei Cupsieger Zürich und seinem Trainer Ludovic Magnin scheint nach den anfänglichen Siegen gegen Thun und GC der Alltag einzukehren. Sowohl bei ihrer schwachen Vorstellung in Bern gegen die Young Boys als auch gegen St. Gallen war die Offensive zu stumpf. Der potentielle Goalgetter Michael Frey hat seinen Platz unter Magnin noch nicht wieder gefunden. Als Stürmer Stephen Odey noch in der ersten Halbzeit verletzt ausschied, beorderte Magnin nicht Frey aufs Feld, sondern Kololli. Frey wurde erst für die letzte Viertelstunde eingewechselt.

Sieht man vom Ausscheiden aus der Europa League gegen den bescheidenen norwegischen Klub Sarpsborg ab, dürfen die St. Galler mit dem Saisonauftakt zufrieden sein. Der Sieg in Basel steht zuoberst auf der Habenseite. Auf dieser ist auch das 0:0 auf dem Letzigrund abzubuchen.

Telegramm:

Zürich - St. Gallen 0:0

11'648 Zuschauer. - SR Hänni.

Zürich: Brecher; Nef, Palsson, Mirlind Kryeziu; Rüegg (46. Winter), Domgjoni, Hekuran Kryeziu, Pa Modou; Marchesano (78. Frey); Odey (37. Kololli), Schönbächler.

St. Gallen: Stojanovic; Bakayoko, Hefti, Vilotic, Wittwer; Sierro, Quintilla, Ashimeru; Tafer (75. Kukuruzovic), Itten (87. Buess), Ben Khalifa (46. Kutesa).

Bemerkungen: Zürich ohne Aliu, Sarr, Kempter, Maouche, Khelifi, Omergic (alle verletzt), Bangura und Rohner (beide U21). Odey verletzt ausgeschieden. St. Gallen ohne Lüchinger, Mosevich, Koch, Muheim (alle verletzt), Aratore, Barnetta und Wiss (alle nicht im Aufgebot). Verwarnungen: 13. Mirlind Kryeziu (Foul), 55. Hekuran Kryeziu (Foul), 57. Kutesa (Foul).