Schalke bleibt ohne Punkt Der Kriechgang von Schalke geht weiter. Die Niederlagenserie wird in der Bundesliga im Heimspiel gegen Meister Bayern München wie erwartet nicht gestoppt. Nach dem 0:2 liegt S04 am Tabellenende.

Hängende Köpfe: Schalke 04 wartet auch nach dem vierten Spiel der Saison auf den ersten Punkt (Bild: KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH)

(sda)

Die Abkürzung S04 steht in diesen Tagen auch dafür: Schalke, 0 Punkte, 4 Spiele. Die Temperatur rund um die Arena von Gelsenkirchen hat früh Tiefstwerte erreicht, auch wenn ein desolater Start durchaus nichts Neues ist für Schalke. Vor zwei Jahren startete S04 mit fünf Niederlagen. Damals erholten sich die Schalker danach ein wenig, kamen aber in der gesamten Saison nicht über den 8. Platz hinaus und schlossen die Bundesliga letztlich im 10. Rang ab. Ob sich die Schalker in diesem Jahr innert nützlicher Frist ins Mittelfeld vorarbeiten können, werden die nächsten Spiele zeigen. Da trifft das Team von Domenico Tedesco auf Freiburg, Mainz, Fortuna Düsseldorf und Werder Bremen.

Gegen die Bayern waren die Schalker meist hilflos und lagen schon nach neun Minuten im Rückstand; James Rodriguez hatte nach einem Corner mittels Kopfball getroffen. Als das Heimteam dann nach der Pause etwas aufzukommen schien, verursachte der Österreicher Alessandro Schöpf gegen Rodriguez unnötig, weil in einer ungefährlichen Zone, einen Foulpenalty, den Robert Lewandowski verwertete. Danach war das Spiel entschieden.

Die Schalker hatten gegen den Serienmeister keinen Plan, der von Erfolg hätte gekrönt sein können. Der Versuch des schnellen vertikalen Spiels hatte bloss diese Konsequenzen: Der Schweizer Stürmer Breel Embolo lief sich gegen die Bayern-Verteidiger Niklas Süle und Mats Hummels die Füsse wund, und der Ball wurde postwendend wieder verloren. Am Ende hatte Schalke nur 30 Prozent Ballbesitz und keinen einzigen Corner getreten; und sich auch keine richtig gute Torchance erspielt.

Dortmund mit Glück - ohne Götze

Im zweiten Duell zweier Champions-League-Teilnehmer holte Lucien Favre mit Borussia Dortmund bei Hoffenheim am Ende unverhofft doch noch einen Punkt. Nach sehenswerter Vorarbeit von Marco Reus traf der Amerikaner Christian Pulisic sechs Minuten vor dem Ende aus wenigen Metern zum 1:1. Damit bleibt der BVB unter dem Schweizer Trainer ungeschlagen - in bislang sechs Pflichtspielen in Bundesliga, Cup und Champions League.

Vor dem etwas glückhaften Ende schien dem BVB gleich zwei Mal der K.o.-Schlag versetzt worden zu sein: Kurz nach der Pause hatten die Gäste Glück, dass der VAR das vermeintliche 2:0 der Hoffenheimer nach einem Corner annullieren liess. Dann blieben sie eine Viertelstunde vor dem Ende in Unterzahl, nachdem der schwache Innenverteidiger Abdou Diallo, im Sommer für 28 Millionen Euro von Mainz gekommen, wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen hatte.

Rund um das Spiel gegen Hoffenheim gab bei Borussia Dortmund vor allem die Personalie Mario Götze zu reden. In den ersten drei Bundesligaspielen sass der Weltmeister von 2014 auf der Ersatzbank. Nach einem Teileinsatz in der Champions League gehörte er diesmal nicht einmal zum Aufgebot. Hat Götze körperliche Defizite? Ist er mental angeschlagen? Gibt es persönliche Gründe? Die Fragen im unruhigen und emotionalen Dortmunder Umfeld waren vielschichtig.

Favre sprach dann aber vor dem Spiel beim TV-Sender «Sky» bloss von einem «sportlichen Entscheid». Es wird die Aufgabe des Westschweizers sein, den herausragend talentierten Götze, der seit rund drei Jahren nicht mehr auf Touren kommt, wieder in Form zu bringen. Eine ähnliche Herausforderung hat Favre in den letzten zwei Jahren in Nizza bei Mario Balotelli mit Bravour gemeistert.

Telegramme und Rangliste:

Augsburg - Werder Bremen 2:3 (1:2). - 28'434 Zuschauer. - Tore: 34. Kruse 0:1. 36. Maximilian Eggestein 0:2. 45. Koo Ja-Cheol 1:2. 47. Max 2:2. 75. Klaassen 2:3.

Hertha Berlin - Borussia Mönchengladbach 4:2 (2:1). - 51'852 Zuschauer. - Tore: 29. Hazard (Foulpenalty) 0:1. 31. Ibisevic 1:1. 34. Lazaro 2:1. 63. Ibisevic 3:1. 67. Pléa 3:2. 73. Duda 4:2.- Bemerkung: Hertha Berlin mit Lustenberger, Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi (bis 77.) und Zakaria, ohne Drmic und Lang (beide verletzt).

Nürnberg - Hannover 2:0 (0:0). - 36'736 Zuschauer. - Tore: 76. Anton (Eigentor) 1:0. 77. Knöll 2:0. - Bemerkungen: Hannover mit Schwegler (bis 83.). 29. Rote Karte gegen Albornoz (Hannover).

Hoffenheim - Borussia Dortmund 1:1 (1:0). - 30'150 Zuschauer. - Tore: 44. Joelinton 1:0. 84. Pulisic 1:1. - Bemerkungen: Hoffenheim mit Zuber (bis 70.), Dortmund mit Bürki und Akanji. 76. Rote Karte gegen Diallo (Dortmund) wegen einer Notbremse.

Wolfsburg - Freiburg 1:3 (0:2). - 23'011 Zuschauer. - Tore: 7. Sallai 0:1. 21. Petersen (Foulpenalty/Nachschuss) 0:2. 50. Frantz 0:3. 61. Mehmedi 1:3. - Bemerkung: Wolfsburg mit Mehmedi und Steffen (bis 46.).

Schalke - Bayern München 0:2 (0:1). - 62'271 Zuschauer. - Tore: 9. James 0:1. 64. Lewandowski (Foulpenalty) 0:2. - Bemerkung: Schalke mit Embolo.

Resultate. Samstag: Hoffenheim - Borussia Dortmund 1:1. Hertha Berlin - Borussia Mönchengladbach 4:2. Augsburg - Werder Bremen 2:3. Wolfsburg - SC Freiburg 1:3. 1. FC Nürnberg - Hannover 96 2:0. Schalke 04 - Bayern München 0:2. - Sonntag: Bayer Leverkusen - Mainz 05. Eintracht Frankfurt - RB Leipzig.

Rangliste: 1. Bayern München 4/12. 2. Hertha Berlin 4/10. 3. Borussia Dortmund 4/8. 4. Werder Bremen 4/8. 5. Mainz 05 3/7. 6. Wolfsburg 4/7. 7. Borussia Mönchengladbach 4/7. 8. 1. FC Nürnberg 4/5. 9. Fortuna Düsseldorf 4/5. 10. RB Leipzig 3/4. 11. Augsburg 4/4. 12. Hoffenheim 4/4. 13. SC Freiburg 4/4. 14. Eintracht Frankfurt 3/3. 15. Hannover 96 4/2. 16. VfB Stuttgart 4/2. 17. Bayer Leverkusen 3/0. 18. Schalke 04 4/0.