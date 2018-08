Scaloni und Aimar übernehmen Argentinien interimistisch Lionel Scaloni (40) und Pablo Aimar (38) übernehmen interimsmässig das Trainer-Amt bei der argentinischen Nationalmannschaft.

Pablo Aimar ist einer der beiden Interimstrainer in Argentinien (Bild: KEYSTONE/EPA/ESTELA SILVA)

(sda/dpa)

Die beiden früheren Spieler sollen bis mindestens Dezember die Verantwortung für die Mannschaft tragen, die bei der WM in den Achtelfinals ausgeschieden war.

Der Verband hofft, bis Ende Jahr den Nachfolger für den erfolglosen Jorge Sampaoli gefunden zu haben, der sich letztlich mit dem Verband auf eine Vertragsauflösung geeinigt und damit den Weg für einen Neuanfang frei gemacht hatte. Sampaoli hatte den Posten im Sommer 2017 übernommen und einen Fünfjahresvertrag unterschrieben.

Scaloni gehörte während der WM zu den Assistenten Sampaolis und coacht die U20, Aimar arbeitete als U17-Coach. Er bestritt 53 Länderspiele für Argentinien und gehörte zu den WM-Kadern 2002 und 2006. Die erste Partie nach dem Scheitern an der WM steht für Argentinien am 7. September in Los Angeles gegen Guatemala im Programm, vier Tage später spielt die Mannschaft in New Jersey gegen Kolumbien.