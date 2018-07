Saisonende für Hochsprung-Weltmeister Barshim Hochsprung-Weltmeister Mutaz Barshim bestreitet in der laufenden Saison keine Wettkämpfe mehr.

Mutaz Essa Barshim kann in diesem Jahr keine Wettkämpfe mehr bestreiten (Bild: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ)

(sda)

Der Katarer muss eine Bänderverletzung am einen Knöchel ausheilen lassen. Barshim hatte die Verletzung in der vergangenen Woche beim Meeting in Szekesfehervar in Ungarn erlitten.