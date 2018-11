Saison für Manuel Osborne-Paradis schon vorbei Der Speed-Spezialist Manuel Osborne-Paradis erleidet bei einem Sturz im ersten Training für die Weltcup-Abfahrt in Lake Louise einen Schien- und Wadenbeinbruch am linken Unterschenkel.

Manuel Osborne-Paradis erlitt in Lake Louise im Training einen Schien- und Wadenbeinbruch (Bild: KEYSTONE/AP The Canadian Press/FRANK GUNN)

(sda)

Nach dem Unfall des 34-jährigen Kanadiers musste das Training für rund 30 Minuten unterbrochen werden.

Osborne-Paradis hatte 2017 bei der WM in St. Moritz die Bronzemedaille im Super-G gewonnen. Die letzte Saison schloss er die Disziplinen-Weltcups in Abfahrt und Super-G auf den Rängen 17 beziehungsweise 24 ab. Seine beste Zeit hatte Osborne-Paradis zum Ende des letzten Jahrzehnts, als er im Abfahrtsweltcup drei Mal in Folge in die Top 6 kam.