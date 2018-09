Sagan verlängert bei Bora Hansgrohe Das deutsche WorldTour-Team Bora-Hansgrohe sichert sich die Dienste des dreifachen Strassen-Weltmeisters Peter Sagan bis 2021. Die vorzeitige Vertragsverlängerung ist schon länger erwartet worden.

Peter Sagan bleibt das Aushängeschild bei Bora Hansgrohe (Bild: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA)

(sda)

«Ich bin sehr glücklich über die bisherigen Jahre im Team. Ich fühle mich wohl, es ist eine gute Gruppe, also warum nicht?», meinte der extrovertierte Slowake, der geschätzt pro Saison rund fünf Millionen Euro verdient.

Der 28-Jährige, der am Sonntag zum Abschluss der Rad-WM in Innsbruck seinen vierten Titel in Serie anpeilt, gewann in dieser Saison die Frühjahrs-Klassiker Paris - Roubaix und Gent - Wevelgem, holte bei der Tour de France drei Etappensiege und zum sechsten Mal das Grüne Trikot des Punktbesten. Bei der Tour de Suisse ist Sagan mit 16 Tagessiegen Rekordhalter.