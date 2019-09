Russlands Verband bleibt gesperrt Russlands Leichtathletik-Verband bleibt gesperrt. Das entschied das Council des Weltverbandes IAAF am Montag auf seiner Sitzung in Doha.

Die IAAF um Präsident Sebastian Coe verlängerte die Sperre gegen den russischen Verband (Bild: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER)

(sda/afp)

Die ausgewählten russischen Athleten dürfen an den am Freitag beginnenden Weltmeisterschaften in Doha damit nur unter neutraler Flagge starten. IAAF-Präsident Sebastian Coe sagte zum Entscheid: «Das hat mich nicht überrascht. Wir hatten eine lange Diskussion im Council heute darüber.» Der Entscheid sei schliesslich einstimmig gefallen.»

«Es kann ganz klar gesagt werden, dass Russland die Bedingungen für eine Wiederzulassung nicht erfüllt hat», sagte Rune Andersen, Chef des IAAF-Inspektionsteams.

Der russische Verband ist nach der Aufdeckung des staatlich gelenkten Dopings seit November 2015 für internationale Titel- und Wettkämpfe gesperrt.