Rückstand von Manchester City wird noch grösser Mit grossen Schritten nähert sich der FC Liverpool seinem ersten Meistertitel seit 1990. Liverpool hat nach der Niederlage von Manchester City bei Tottenham nun 22 Punkte Vorsprung.

Alexander Sintschenko trug mit seinem Platzverweis zur Niederlage von Manchester City bei KEYSTONE/AP/AF

(sda)

Einen Tag nachdem Liverpool seinen 24. Sieg im 25. Match gefeiert hatte, stolperte der erste Verfolger ein weiteres Mal. Manchester City hatte beim 0:2 auswärts gegen Tottenham einen unglücklichen Auftritt. In der ersten Stunde dominierte das Team von Pep Guardiola jenes seines Gegenübers José Mourinho deutlich. Doch Ilkay Gündogan vergab auch die beste Chance der Gäste, als er in der 40. Minute vom Penaltypunkt an Tottenhams Keeper Hugo Lloris scheiterte. Nach einer Stunde sah Alexander Sintschenko die Gelb-Rote Karte und nur drei Minuten später kassierten seine Teamkollegen das 0:1. Neuzugang Steven Bergwijn traf mit dem ersten Schuss von Tottenham. Den zweiten Treffer erzielte der Südkoreaner Son Heung-Min in der 71. Minute - mit dem zweiten Schuss. Am Ende wies Tottenham drei Abschlüsse auf, Manchester City 18.

Manchester City liegt also 22 Punkte hinter Liverpool und nochmals 20 Punkte weiter zurück ist Arsenal klassiert. Die Londoner kommen auch unter dem neuen Trainer Mikel Arteta kaum vom Fleck. Zwar hat Arsenal unter dem Spanier, dem früheren Assistenten von Guardiola, die letzten sieben Partien nicht verloren, doch in der Meisterschaft auch kaum gewonnen. Das 0:0 gegen Burnley war das vierte Remis in Serie und ein glückhaftes noch dazu. Die besten Chancen hatten speziell nach der Pause die Gastgeber. Für Arsenal mit Granit Xhaka vergab Pierre-Emerick Aubameyang die zwei nennenswerten Möglichkeiten.

Resultate und Tabelle:

Tottenham - Manchester City 2:0 (0:0). - 61'022 Zuschauer. - Tore: 63. Bergwijn 1:0. 71. Son 2:0. - Bemerkungen: 40. Tottenhams Goalie Lloris hält Penalty von Gündogan. 60. Gelb-Rote Karte gegen Sintschenko (Manchester City).

Burnley - Arsenal 0:0. - 21'048 Zuschauer. - Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka.

Die weiteren Spiele der 25. Runde. Samstag: Leicester City - Chelsea 2:2. Bournemouth - Aston Villa 2:1. Crystal Palace - Sheffield United 0:1. Liverpool - Southampton 4:0. Newcastle United - Norwich City 0:0. Watford - Everton 2:3. West Ham United - Brighton & Hove Albion 3:3. Manchester United - Wolverhampton 0:0.

1. Liverpool 25/73 (60:15). 2. Manchester City 25/51 (65:29). 3. Leicester City 25/49 (54:26). 4. Chelsea 25/41 (43:34). 5. Tottenham Hotspur 25/37 (40:32). 6. Sheffield United 25/36 (26:23). 7. Manchester United 25/35 (36:29). 8. Wolverhampton 25/35 (35:32). 9. Everton 25/33 (31:37). 10. Arsenal 25/31 (32:34). 11. Burnley 25/31 (28:38). 12. Newcastle United 25/31 (24:36). 13. Southampton 25/31 (31:46). 14. Crystal Palace 25/30 (22:29). 15. Brighton & Hove Albion 25/26 (30:37). 16. Bournemouth 25/26 (25:38). 17. Aston Villa 25/25 (32:47). 18. West Ham United 25/24 (30:43). 19. Watford 25/23 (23:39). 20. Norwich City 25/18 (24:47).