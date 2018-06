Rückkehr von DiDomenico zu Langnau perfekt Die Rückkehr des Kanadiers Chris DiDomenico (29) zu den SCL Tigers ist perfekt. Der Stürmer erhält einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison.

Chris DiDomenico kehrt wie erwartet zu den SCL Tigers zurück (Bild: KEYSTONE/MARCEL BIERI)

(sda)

Nach drei Jahren bei den Langnauern wagte DiDomenico 2017 den Sprung zu den Ottawa Senators in die NHL (6 Tore, 4 Assists in 27 Spielen). Der 1,80 Meter grosse Stürmer konnte sich jedoch nicht durchsetzen und spielte deshalb zuletzt in der AHL. Bei den Rockford IceHogs war er Playoff-Topskorer. DiDomenico scheiterte mit dem Team erst in den Playoff-Halbfinals.

DiDomenico ist bei den SCL Tigers nach Mikael Johansson, Eero Elo, Harri Pesonen und Aaron Gagnon der fünfte ausländische Stürmer.

In der Saison 2014/15 hatte DiDomenico grossen Anteil am Wiederaufstieg der Tigers in die National League - er war mit zwei Toren und sieben Assists der produktivste Spieler in der Ligaqualifikation gegen die Rapperswil-Jona Lakers.