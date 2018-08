Ronaldo glänzt bei Juventus-Sieg nicht Das mit Spannung erwartete Debüt von Cristiano Ronaldo in der Serie A glückt dem Portugiesen nicht nach Wunsch. Zum späten 3:2-Sieg gegen Chievo Verona steuert der Portugiesen keinen Treffer bei.

(sda)

Es war nichts weniger als eine absolute Ronaldo-Gala erwartet worden zum Saisonstart gegen Aussenseiter Chievo Verona. Am Ende konnten sich die Juventus-Fans zwar über drei Punkte freuen - Ronaldo selber wurde seinen eigenen Ansprüchen aber kaum gerecht. Der fünffache Weltfussballer steuerte nämlich keinen Treffer zum Last-Minute-Sieg seines neuen Klubs hinzu.

Dass der Auftakt der Juve zur Zitterpartie wurde, hatte sich so nicht angedeutet. Die Turiner erwischten durch einen Treffer des Deutschen Sami Khedira einen Traumstart in die neue Saison. Doch auf den frühen Führungstreffer in der 3. Minute folgten lange keine weiteren Tore des Favoriten mehr, nach knapp einer Stunde befand sich dieser gar in Rücklage.

Am Ende musste das Team von Massimiliano Allegri bei Joker Federico Bernardeschi bedanken, dass das Debüt von Superstar Ronaldo nicht komplett misslang. In der 93. Minute erst erzielte der 24-Jährige den Siegtreffer für den Favoriten.

Telegramme und Ranglisten

Chievo Verona - Juventus Turin 2:3 (1:1). - Tore: 3. Khedira 0:1. 38. Stepinski 1:1. 56. Giaccherini 2:1. 75. Bani (Eigentor) 2:2. 93. Bernardeschi 2:3.

Rangliste: 1. Juventus Turin 1/3 (3:2). 2. AC Milan 0/0 (0:0). 2. AS Roma 0/0 (0:0). 2. Atalanta Bergamo 0/0 (0:0). 2. Bologna 0/0 (0:0). 2. Cagliari 0/0 (0:0). 2. Empoli 0/0 (0:0). 2. Fiorentina 0/0 (0:0). 2. Frosinone 0/0 (0:0). 2. Genoa 0/0 (0:0). 2. Inter Mailand 0/0 (0:0). 2. Lazio Rom 0/0 (0:0). 2. Napoli 0/0 (0:0). 2. Parma 0/0 (0:0). 2. Sampdoria Genua 0/0 (0:0). 2. Sassuolo 0/0 (0:0). 2. SPAL Ferrara 0/0 (0:0). 2. Torino 0/0 (0:0). 2. Udinese 0/0 (0:0). 20. Chievo Verona 1/0 (2:3).