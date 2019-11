Ronaldo ärgert sich über seine Auswechslung Cristiano Ronaldo wird am Sonntag gegen die AC Milan für einmal ausgewechselt. Der Portugiese von Juventus Turin goutiert seinen vorzeitigen Abgang überhaupt nicht.

Cristiano Ronaldo läuft es momentan nicht optimal (Bild: KEYSTONE/EPA ANSA/ALESSANDRO DI MARCO)

(sda/dpa)

Ohne zu grüssen marschierte der 34-Jährige sichtlich verärgert in der 55. Minute vom Platz. Es kam noch schlimmer für Ronaldo: Der für ihn eingewechselte Argentinier Paolo Dybala erzielte prompt das 1:0 und führte Juventus in dem Prestigeduell in Turin zum Sieg.

«CR7, eine Furie nach dem Wechsel», schrieb der Sender Sky Sport Italia. Ronaldo habe das Stadion erbost noch drei Minuten vor dem Abpfiff verlassen. Angeblich habe er auch noch auf Portugiesisch ein Schimpfwort benutzt. «Ronaldo wütend», titelte die «Gazzetta dello Sport» am Montag und führte aus, dass der fünffache Weltfussballer in den letzten zehn Jahren nur neun Mal vor Abpfiff vom Platz musste.

Es läuft derzeit nicht rund für Ronaldo: Erst letzten Mittwoch wurde er beim Champions League-Spiel gegen Lokomotive Moskau wegen einer leichten Verletzung ausgewechselt. Das Problem scheint nicht behoben. Er sei nicht in Topform, sagte Trainer Maurizio Sarri. «Man muss ihm danken, dass er sich zur Verfügung gestellt hat, obwohl er nicht in optimaler Form ist.» Im letzten Monat habe ihm sein Knie Probleme bereitet.