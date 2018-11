Arno Del Curto beim Eishockeyspiel der National League zwischen dem EV Zug und dem HC Davos im September 2017 in der Bossard Arena in Zug. (Bild: Alexandra Wey/Keystone, Zug, 23. September 2017)

Arno Del Curto mit dem Vater von Dino und Marc Wieser (rechts), welcher den Pokal der Nationalleague A in den Händen hält. Der HCD erhielt diesen nach dem fünften Playoff-Finalspiel gegen die ZSC Lions. (Bild: Patrick B Kraemer/Keystone, Zürich, 11. April 2015)

Trainer Arno Del Curto winkt während dem Corso aus einem alten Lastwagen seinen Fans zu, am Samstag, 16. April 2011, in Davos. Mit einem Corso der HCD-Spieler, Trainer und Staff durch Davos und anschliessender Präsentation des Meisterpokals auf dem Rathaus-Balkon hat der HCD am Samstag den 30. Schweizermeistertitel im Jubiläumsjahr "90 Jahre Hockey Club Davos" gefeiert. (Bild: Arno Balzarini/Keystone, Davos, 16. April 2011