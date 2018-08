Remo Freuler sieht 3:3 von der Ersatzbank Die AS Roma und Atalanta Bergamo verpassen zum Abschluss der 2. Runde in der Serie A den Sprung an die Tabellenspitze. Die beiden Teams trennen sich in einem spektakulären Montagsspiel 3:3.

Emiliano Rigoni (im weissen Dress) gelangen bei seinem Debüt mit Atalanta Bergamo gleich zwei Tore (Bild: KEYSTONE/EPA ANSA/RICCARDO ANTIMIANI)

(sda)

Als der Argentinier Javier Pastore die AS Roma bereits nach 71 Sekunden mit einem sehenswerten Absatztor in Führung brachte, deutete alles auf einen lockeren Abend für das Heimteam hin. Umso mehr, als Bergamo-Trainer Gian Piero Gasperini in der italienischen Hauptstadt zahlreiche Stammkräfte, unter ihnen auch der Schweizer Internationale Remo Freuler, für das Playoff-Rückspiel zur Europa League am kommenden Donnerstag beim FC Kopenhagen schonte.

Rigonis Doublette beim Debüt

Nach dem Kaltstart in der 2. Spielminute kam Bergamo immer stärker auf und nach 19 Minuten durch Timothy Castange zum verdienten Ausgleich. Danach stellte der argentinische Neuzugang Emiliano Rigoni in seinem ersten Spiel für Atalanta mit zwei Toren noch vor der Pause auf 3:1 für die Gäste.

Nach dem Seitenwechsel wurde der Klub aus der Lombardei aber für seinen Passivität bestraft. Alessandro Florenzi (60.) und Konstantinos Manolas (82.) glichen die Partie wieder aus. In den Schlussminuten hatte der eingewechselte Justin Kluivert, der 19-jährige Sohn von Barcelonas Stürmerlegende Patrick Kluivert, sogar noch den Siegtreffer auf dem Fuss. Doch der Römer Stürmer scheiterte.

Damit liegt nach zwei Runden in der Serie A ein Trio an der Spitze. Meister Juventus Turin, Napoli und SPAL Ferrara (mit Johann Djourou) stehen mit dem Punktemaximum da. Dahinter folgen auf Rang 4 und 5 mit je vier Punkten Atalanta Bergamo und die AS Roma.

Telegramm und Tabelle:

AS Roma - Atalanta Bergamo 3:3 (1:3). - 41'725 Zuschauer. - Tore: 2. Pastore 1:0. 19. Castagne 1:1. 22. Rigoni 1:2. 38. Rigoni 1:3. 60. Florenzi 2:3. 82. Manolas 3:3. - Bemerkungen: Bergamo ohne Freuler (Ersatz/geschont). 19. Pfostenschuss von Zapata (Bergamo).

Rangliste: 1. Juventus Turin 2/6. 2. Napoli 2/6. 3. SPAL Ferrara 2/6. 4. Atalanta Bergamo 2/4. 5. AS Roma 2/4. 6. Sassuolo 2/4. 6. Udinese 2/4. 8. Fiorentina 1/3. 9. Genoa 1/3. 10. Empoli 2/3. 11. Inter Mailand 2/1. 11. Torino 2/1. 13. Bologna 2/1. 14. Frosinone 2/1. 15. Parma 2/1. 16. Cagliari 2/1. 17. AC Milan 1/0. 18. Sampdoria Genua 1/0. 19. Lazio Rom 2/0. 20. Chievo Verona 2/0.