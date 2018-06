Rasmus Dahllin der Nachfolger von Nico Hischier Wie erwartet ziehen die Buffalo Sabres beim NHL-Draft den schwedischen Verteidiger Rasmus Dahlin von Frölunda als Nummer 1. Der 18-Jährige ist somit der Nachfolger des Wallisers Nico Hischier.

Rasmus Dahlin gibt die ersten Interviews (Bild: KEYSTONE/FR171389 AP/MICHAEL AINSWORTH)

(sda)

In der ersten Rundes des Draft in Dallas wurde diesmal kein Schweizer gezogen. Für die Nachwuchsspieler, deren Name bisher nicht fiel, besteht am Samstagabend eine weitere Chance, von einem der 31 NHL-Teams gewählt zu werden. Die Runden zwei bis sieben werden ebenfalls im texanischen Dallas abgehalten.