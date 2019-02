Ramon Zenhäusern gewinnt in Stockholm - Kristallkugel für Hirscher Ramon Zenhäusern ist und bleibt Mister City Event. Der Walliser wiederholt im Parallelslalom von Stockholm seinen Vorjahressieg und steht zum dritten Mal in Folge in diesem Format auf dem Podest.

Ramon Zenhäusern boxt sich in Stockholm erneut erfolgreich durch die Parallelstangen (Bild: KEYSTONE/EPA TT NEWS AGENCY/CHRISTINE OLSSON) Nach der Zieleinfahrt kann sich der Schweizer vom Publikum jeweils feiern lassen (Bild: KEYSTONE/EPA TT NEWS AGENCY/CHRISTINE OLSSON) Marcel Hirscher verpasst zwar das Podest in Stockholm, sichert sich aber die kleine Kristallkugel für den Slalom-Weltcup (Bild: KEYSTONE/AP TT NEWS AGENCY/PONTUS LUNDAHL) Das schöne Stockholm-Podium aus Schweizer Sicht (v.l.): Andre Myhrer (2.), Ramon Zenhäusern (1.) und Marco Schwarz (3.) (Bild: KEYSTONE/EPA TT NEWS AGENCY/PONTUS LUNDAHL) Bei den Frauen geht der Sieg einmal mehr an die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin (Bild: KEYSTONE/EPA TT NEWS AGENCY/PONTUS LUNDAHL) Nicht nach Plan läuft es Wendy Holdener: Die Schwyzerin scheitert nach einem Fehler im Viertelfinal (Bild: KEYSTONE/EPA TT NEWS AGENCY/CHRISTINE OLSSON) Nach dem Sieg im Parallel-Slalom in Stockholm ist Shiffrin auch die kleine Kristallkugel des Slalom-Weltcups nicht mehr zu nehmen (Bild: KEYSTONE/EPA TT NEWS AGENCY/PONTUS LUNDAHL) 7 Bilder Ramon Zenhäusern gewinnt in Stockholm - Kristallkugel für Hirscher

(sda)

Unterwegs zu seinem zweiten Weltcupsieg blieb Zenhäusern in allen Läufen unangetastet, darunter in der Neuauflage des letztjährigen Finals gegen André Myhrer, im Halbfinal gegen Daniel Yule und im Viertelfinal gegen Marcel Hirscher. Zenhäuserns Landsmann Yule verlor das Duell um Platz 3 gegen Marco Schwarz, rückte im Slalom-Weltcup aber dennoch auf den 2. Rang vor.

Den 1. Platz in der Disziplinenwertung hat Marcel Hirscher zwei Rennen vor Schluss auf sicher. Der Viertelfinal-Einzug genügte dem Weltcup-Dominator aus Salzburg zum vorzeitigen Gewinn der 18. Kristallkugel. Zwei weitere könnten in dieser Saison im Gesamtweltcup und im Riesenslalom hinzukommen. In beiden Wertungen liegt der seit Sonntag erfolgreichste WM-Teilnehmer aller Zeiten ebenfalls in Front.

Shiffrin egalisiert Rekord von Vreni Schneider

Bei den Frauen setzte Mikaela Shiffrin ihren Siegeszug fort. Die erst 23-jährige Amerikanerin setzte sich vor der überraschenden Deutschen Christina Geiger und der Schwedin Anna Swenn Larsson durch. Es war bereits Shiffrins 14. Sieg in diesem Winter, womit die Ausnahmekönnerin aus Colorado den Rekord von Vreni Schneider aus der Saison 1988/89 egalisierte. Weil Petra Vlhova nicht über den 8. Platz hinauskam, ist auch Shiffrin die kleine Kristallkugel nicht mehr zu nehmen. Insgesamt hält die Seriensiegerin nun bei 57 Triumphen aus 151 Weltcuprennen.

Wendy Holdener verpasste das Podest. Nach überzeugendem Auftakt gegen Irene Curtoni lag die Schwyzerin gegen Swenn Larsson auf Halbfinalkurs, ehe sie im zweiten Durchgang beim Zwischensprung strauchelte und ausfiel. «Zu viel riskiert und zu wenig mit Köpfchen gefahren», kommentierte die Kombinations- und Team-Weltmeisterin von Are, die am Wochenende in Crans-Montana zu den Abfahrtstrainings und zur Kombination antreten wird und auch eine Kandidatin für einen Start in der Spezialabfahrt ist.