Raffin kurzzeitig ein Moto2-Teamkollege von Lüthi Wie geplant kehrt der Zürcher Jesko Raffin am nächsten Wochenende in die Moto2 zurück.

Jesko Raffin wird kurzzeitig zum Teamkollegen von Tom Lüthi (Bild: KEYSTONE/EPA/LARRY W. SMITH)

(sda)

Doch fährt der 23-Jährige beim GP von Aragonien in Alcañiz nicht für sein zukünftiges Team NTS aus den Niederlanden, sondern für Dynavolt Intact, jenes Team, das er in dieser Saison in der MotoE-Klasse vertreten hat.

Beim deutschen Rennstall, bei welchem auch der aktuelle WM-Dritte Tom Lüthi unter Vertrag steht, ersetzt Raffin den verletzten Deutschen Marcel Schrötter, berichtete «SRF».