Quirici, Imhof und Beachsoccer-Nati gewinnen Bronze Die Schweiz trumpft am vorletzten Wettkampftag der Europa-Spiele in Minsk auf. Dank Karateka Elena Quirici, Radprofi Claudio Imhof und der Beachsoccer-Nati jubelt die Schweiz dreimal über Bronze.

Elena Quirici muss sich in Minsk mit Bronze begnügen (Bild: KEYSTONE/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE)

(sda)

Details und Hundertstelsekunden. Davon hat Elena Quirici im Vorfeld des Karate-Wettkampfs an den Europa-Spielen oft gesprochen. Sie sind es, die gemäss der Nummer 1 der Welt in der Kategorie bis 68 kg den Unterschied zwischen gewinnen und verlieren ausmachen. Und Quirici behielt Recht: Nur eine winzige Hundertstel genügte im Halbfinal ihrer italienischen Konkurrentin Silvia Semeraro um von 1:1 durch Ippon entscheidend auf 1:4 zu stellen.

Diese eine Szene bedeutete für Quirici letztlich Bronze statt dem von ihr angestrebten Kampf um Gold. Zuvor hatte wenig auf die Halbfinal-Niederlage der Schweizerin schliessen lassen. Quirici war am Vormittag in ihrer Gruppe die dominante und konstante Kraft. Alle drei Gruppenkämpfe entschied sie zu ihren Gunsten, ohne ihren Konkurrentinnen auch nur einen Punkt zugestehen zu müssen. Auch der Ukrainerin Halyna Melynk, die neben Quirici Bronze gewann, blieb in der Gruppe gegen die Schweizerin nur das Nachsehen.

Der Podestplatz an den Europa-Spielen ist ein weiterer Beleg für die unglaubliche Konstanz der Aargauerin. In diesem Jahr schaffte es Quirici mit Ausnahme von einem Weltcup unisono unter die Top 3. Damit sie ihrem Ziel den Olympischen Spielen in Tokio im kommenden Jahr weiter alles unterordnen kann, wird Quirici per 1. Juli als Karate-Vollprofi unterwegs sein. Ein Schritt, der viele ihrer Konkurrentinnen schon gegangen sind. Dann hat sie noch mehr Zeit, sich den Details und Hundertstelsekunden zu widmen, die über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Imhof doppelt in Einzelverfolgung nach

Claudio Imhof hat an den Europa-Spielen in Minsk auch in der Einzel-Verfolgung Bronze gewonnen. Einen Tag nach dem 3. Platz mit dem Bahnvierer doppelte der 28-Jährige solo nach. Im kleinen Final bezwang er den Polen Szymon Krawczyk. Imhof nutzte seine Zeit in Minsk äusserst produktiv. Nach der absolvierten Tour de Suisse erst am Donnerstag in Weissrussland angekommen, erkämpfte sich der Thurgauer bei seinen beiden Starts je eine Medaille.

Und auch das Beachsoccer-Nationalteam obsiegte im Kampf um Rang 3. Das Team von Angelo Schirinzi bezwang im kleinen Final die Ukraine 5:4. Captain Dejan Stankovic avancierte mit zwei Treffern zum Matchwinner. Vor vier Jahren, an der Premiere der Europa-Spiele im aserbaidschanischen Baku, war die Schweiz als Vierte ohne Medaille geblieben.