PSG mehrere Wochen ohne Cavani und Mbappé Paris Saint-Germain gehen die Stürmer aus. Edinson Cavani und Kylian Mbappé stehen vorerst nicht zur Verfügung.

Kylian Mbappé wurde wie Kollege Edinson Cavani gegen Toulouse verletzt ausgewechselt (Bild: KEYSTONE/AP/DAVID VINCENT)

(sda)

Der Brasilianer Neymar spielt (derzeit) nicht mehr für den französischen Meister, weil er zurück nach Spanien will, und nun fallen auch Edinson Cavani und Kylian Mbappé rund einen Monat aus. Die beiden dürften damit den Auftakt in die Champions League verpassen (17./18. September) und womöglich auch das Spitzenspiel in der Ligue 1 gegen Olympique Lyon (22. September).

Der Uruguayer Cavani erlitt am Sonntag im Spiel gegen Toulouse (4:0) schon nach einer Viertelstunde eine Verletzung an der rechten Hüfte und musste ausgewechselt werden. Immerhin avancierte sein Ersatz, der Kameruner Eric Choupo-Moting, in der Folge mit zwei Toren zum Matchwinner. Rund eine Stunde nach Cavani erwischte es auch Mbappé. Der Franzose verletzte sich an der linken Wade.