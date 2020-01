Prominenter Teilnehmer: Dominic Thiem in Gstaad dabei Das in der zweiten Juli-Hälfte stattfindende Swiss Open in Gstaad konnte mit dem Österreicher Dominic Thiem die Nummer 5 der Welt für das diesjährige Teilnehmerfeld gewinnen.

Der Österreicher Dominic Thiem startet in diesem Sommer in Gstaad KEYSTONE/EPA/MD SS SH

(sda)

Der 26-jährige Thiem war seit seinem Sieg 2015 im Final gegen David Goffin nicht mehr im Berner Oberland am Start.

Für die Gstaader Organisatoren ist die Zusage von Thiem ein Glücksfall. Der unterlegene French-Open-Finalist der letzten beiden Jahre gab schon frühzeitig seinen Verzicht auf die Olympischen Spiele in Tokio bekannt und kann deshalb vom 20. bis 28. Juli in Gstaad antreten. Das olympische Tennisturnier beginnt in der gleichen Woche.