Pfadi Winterthur zum dritten Mal hintereinander sieglos Pfadi Winterthur bleibt in der NLA im dritten Spiel hintereinander sieglos. Der erste Verfolger von Leader Kadetten Schaffhausen unterliegt bei Kriens-Luzern 25:27.

Winterthurs Trainer Adrian Brüngger ist konsterniert KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

(sda)

Die Basis zum Sieg legten die Zentralschweizer mit einer starken ersten Halbzeit. In der 15. Minute führten sie 9:4, in der 27. Minute stand es 15:8. Zwar steigerten sich die Winterthurer in der Folge und kamen auf 21:22 (47.) heran, Kriens-Luzern reagierte jedoch mit drei Toren in Folge zum 25:21 (52.). Bester Werfer des Heimteams war mit neun Treffern der Weissrusse Hleb Harbuz. Bei den Gästen traf Kevin Jud sechsmal.

Amicitia Zürich fertigte Aufsteiger Endingen 38:22 ab. Der linke Flügel Jost Brücker zeichnete sich bei den Zürchern als zehnfacher Torschütze aus.