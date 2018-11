Pedretti von Biel zum ZSC Die ZSC Lions verpflichten im Hinblick auf die kommende Saison einen zweiten aktuellen Bieler Stürmer. Nach Dominik Diem wechselt auch Marco Pedretti zum Schweizer Meister.

Marco Pedretti folgt Teamkollege Diem nach Zürich (Bild: KEYSTONE/MARCEL BIERI)

(sda)

Der 27-jährige Pedretti, der in Zürich für drei Jahre unterschrieb, spielte schon für Genève-Servette, Rapperswil-Jona und Ambri-Piotta in der National League und steht derzeit in seiner dritten Saison für den EHC Biel. In den bisher 19 Saisonspielen gelangen dem robusten Jurassier 4 Tore und 5 Assists.

Pedretti ersetzt im Zürcher Kader der kommenden Saison Fabrice Herzog, der zum HC Davos wechseln wird. Auch die Abgänge von Verteidiger Roger Karrer (Genève-Servette) und Stürmer Jérôme Bachofner (Zug) stehen beim ZSC bereits fest.