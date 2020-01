Olympische Test-Rennen in Yanqing abgesagt Die stete Ausbreitung des Coronavirus beeinflusst wie erwartet auch den alpinen Ski-Weltcup der Männer.

In diesem Winter gibt es für die Alpinen keine olympischen Testrennen in Yanqing KEYSTONE/EPA/ROMAN PILIPEY

(sda)

Die Abfahrt und der Super-G der Männer, die am übernächsten Wochenende in Yanqing als Test-Wettkämpfe im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2022 in Peking vorgesehen waren, wurden abgesagt.

Die Verantwortlichen des Internationalen Skiverbandes FIS klären nun eine Ersatzvariante ab, wo die beiden Rennen allenfalls ausgetragen werden können.