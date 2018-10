Offerte für Bolt aus Malta Der FC La Valetta Malta offeriert dem achtfachen Sprint-Olympiasieger Usain Bolt (32) einen Zweijahresvertrag.

Der einst schnellste Mann der Welt trainiert seit August mit den Central Coast Mariners in Australien. Zu einem Vertrag reichte es noch nicht, wohl aber zu einem Torerfolg in Testspielen. (Bild: KEYSTONE/EPA AAP/DAN HIMBRECHTS)

«Wir wollen nicht Gerüchte oder PR machen. Wir wollen, dass er den Vertrag unterschreibt, sich ins Flugzeug nach Malta setzt und mit uns das Training aufnimmt», sagte La Valettas Sportdirektor Ghasston Slimen gegenüber dem australischen Fernsehen.

Bolt soll mit La Valetta am 13. Dezember in Maltas Supercup auflaufen. La Valetta gewann in diesem Jahr zum 24. Mal den Meistertitel. Bolt absolvierte bislang Probetrainings bei Borussia Dortmund, in Südafrika und Norwegen. Seit August trainiert er bei den Centrals Coast Mariners in Australien. Zu einem Vertragsabschluss kam es bisher bei keinem Verein.