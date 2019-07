Novak Djokovic erneut ohne Satzverlust weiter Novak Djokovic zieht ohne Satzverlust in die 3. Runde des Grand-Slam-Turniers von Wimbledon ein. Der Titelverteidiger bekundet mit dem Amerikaner Denis Kudla keine Probleme und siegte 6:3, 6:2, 6:2.

Novak Djokovic befindet sich nach den ersten beiden Partien in Wimbledon auf Kurs (Bild: KEYSTONE/AP/TIM IRELAND)

(sda)

In einer trotz des klaren Resultats phasenweise unterhaltsamen Partie wehrte sich der in Kiew geborene Aussenseiter nach Kräften und wehrte zur Freude des Publikums auf dem Centre Court die ersten drei Matchbälle des Serben bei dessen Aufschlag ab. Die vierte Möglichkeit nutzte Djokovic nach gut eineinhalb Stunden zum 90. Sieg seiner Karriere auf Rasen.

«Ich bin zufrieden mit meinem Spiel, auch wenn es Phasen gab, wo ich vor allem besser hätte servieren können», so der Serbe. Am Freitag trifft Djokovic mit dem Polen Hubert Hurkacz (ATP 48) auf einen weiteren krassen Aussenseiter, den er am French Open in Paris klar besiegt hat. «Er ist einer der besten Spieler der jungen Generation und hat nichts zu verlieren», so die Weltnummer 1.