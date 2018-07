Norwegischer Überraschungssieg in Gstaad Die Norweger Anders Mol und Christian Sörum triumphieren sensationell beim Major-Turnier der Beachvolleyballer in Gstaad. Sie gewinnen den Final gegen Pablo Herrera und Adrian Gavira 21:18, 21:12.

(sda)

Nach mehreren Medaillengewinnen an Junioren-Titelkämpfen gelten de 21-jährige Mol und der ein Jahr ältere Sörum seit geraumer Zeit als Team der Zukunft. Nun haben sie den Durchbruch bereits früher als erwartet geschafft. In ihrem ersten Final auf höchster Ebene liessen die zwei unbeschwert aufspielenden Jungspunde den routinierten Spaniern keine Chance.

Mol/Sörum sicherten Norwegen im Berner Oberland den ersten Turniersieg auf der World Tour seit 20 Jahren. Sie sind zudem das drittjüngste Siegerteam in der Geschichte der World Tour. «Ich habe keine Worte. Es ist unfassbar, was hier geschieht», kommentierte der zwei Meter grosse Anders Mol, der im Final mit acht Blockpunkten für den Unterschied gesorgt hatte.

Bereits vor dem Final war klar, dass in Gstaad nach den Schweizern Heuscher/Kobel (2004) und den Deutschen Brink/Reckermann (2009) erst zum dritten Mal in 18 Jahren ein europäisches Team zuoberst auf dem Podest stehen würde. Die Favoritenrolle hatte jedoch eher den Spaniern gehört. Doch den Europameistern von 2013 fehlte an ihrem 100. Turnier auf der World Tour am Ende einer langen Woche die Frische.

Als bestes Schweizer Team hatten Adrian Heidrich und Mirco Gerson das Turnier im 9. Rang abgeschlossen. Am Sonntag geht der Event - einer von nur drei der höchsten Kategorie in diesem Jahr - mit den Finalspielen der Frauen zu Ende.