Norweger Holund gewinnt WM-50er - Cologna Siebter Auch die sechste und letzte WM-Goldmedaille in Seefeld geht an Norwegen: Hans Christer Holund gewinnt nach einem langen Sololauf den 50er vor dem Russen Alexander Bolschunow.

Früh ausgerissen und nicht mehr eingeholt: Hans Christer Holund gewann den 50er an der WM auf eindrückliche Art (Bild: KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER)

(sda)

Bronze holte mit Sjur Röthe ein weiterer Norweger, der im Sprint seinen Landsmann Martin Johnsrud Sundby niederrang.

Dario Cologna lief im gesamten Rennen in der ersten Verfolgergruppe mit und kam schliesslich als Siebter ins Ziel. Toni Livers wurde 24.

Holund, der sein erstes Rennen an dieser WM lief, hatte bereits nach gut 20 km attackiert und brachte seine Führung ins Ziel. Er gewann nach Olympia-Bronze im Skiathlon seine zweite Medaille bei einem Grossanlass. Bolschunow, bereits an den Olympischen Spielen dreimal Zweiter, holte in Seefeld seine vierte Silbermedaille.