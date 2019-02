Nilsen verliert Premiere mit Schweizer Frauen-Nati Das Schweizer Fussball-Nationalteam der Frauen verliert zum Auftakt des Länderturniers um den Algarve Cup in Portugal gegen Schweden 1:4. Ana Maria Crnogorcevic trifft für die Schweiz zum 1:1.

Ana Maria Crnogorcevic erzielte am Algarve Cup den einzigen Schweizer Treffer gegen Schweden (Bild: KEYSTONE/WALTER BIERI)

(sda)

Die Schweizerinnen waren den Olympia-Zweiten aus Schweden zum Turnierauftakt in Almancil unterlegen und mussten sich phasenweise in ihrer Platzhälfte einschnüren lassen.

Vielversprechend war der erste Auftritt des Nationalteams unter dem neuen Trainer Niels Nilsen dennoch. So glückte den Schweizerinnen der schönste Angriff der Partie. Nach 26 Minuten schüttelte Ramona Bachmann bei einem Rush über etwa 30 Meter zwei Gegnerinnen ab. Mit einem Steilpass auf Géraldine Reuteler setzte sie die schwedische Defensive schachmatt. Die polyvalente, jetzt als Stürmerin eingesetzte Ana Maria Crnogorcevic konnte den Ball nach Reutelers Querpass ins leere Tor schieben. Es war das zeitweilige 1:1, das jedoch nur acht Minuten hielt.

In der zweiten Halbzeit kamen die Schweizerinnen in der Offensive besser zum Zug. Dennoch mussten sie den Schwedinnen, für die die 24-jährige Stürmerin Mimmi Larsson dreimal traf, zwei weitere Tore zugestehen. Dem 1:3 und dem 1:4 gingen Abwehrfehler voraus.

Am Algarve Cup beteiligen sich zwölf Teams in vier Dreiergruppen, Es sind dies zehn europäische Teams sowie China und Kanada. Im zweiten Gruppenspiel trifft die Schweiz am Montag in Vila Real de Santo Antonio auf Gastgeber Portugal. Nächsten Mittwoch findet das Klassierungsspiel statt.

Das Telegramm:

Schweden - Schweiz 4:1 (2:1)

Almancil (POR). - Tore: 7. Larsson 1:0. 26. Crnogorcevic (Reuteler) 1:1. 34. Larsson 2:1. 62. Asllani 3:1. 68. Larsson 4:1.

Schweiz: Thalmann; Mégroz (46. Lehmann), Kiwic, Bühler, Maritz; Reuteler, Bernauer (65. Mauron), Sow, Aibogun; Bachmann, Crnogorcevic.

Bemerkungen: Schweiz u.a. ohne Dickenmann und Wälti (beide verletzt). 19. Lattenschuss Asllani (Schweden).