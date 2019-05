Neymar vor der Copa America angeschlagen Der brasilianische Stürmerstar Neymar muss am Dienstag das Training mit der Nationalmannschaft wegen Schmerzen im linken Knie abbrechen.

Schmerzen im linken Knie: Neymar musste das Training mit der brasilianischen Nationalmannschaft abbrechen (Bild: KEYSTONE/AP/LEO CORREA)

(sda)

Bei einer MRI-Untersuchung sei aber «keine gravierende Verletzung» festgestellt worden, gab der 27-Jährige via Twitter Entwarnung. Die Schmerzen sollen in den nächsten Tagen behandelt und beobachtet werden. Ein Start bei der Copa America in Brasilien, die in drei Wochen beginnt, scheint nicht in Gefahr.