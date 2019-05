Neunter WTA-Titel für Kiki Bertens Die 27-jährige Niederländerin Kiki Bertens (WTA 7) besiegt im Final des WTA-Turniers von Madrid die Rumänin Simona Halep (WTA 3) mit 6:4 und 6:4 und feiert ihren neunten Titelgewinn auf der Tour.

Kiki Bertens triumphierte in Madrid (Bild: KEYSTONE/EPA EFE/JAVIER LIZON)

(sda)

Halep verpasste ihren dritten Turniersieg in Madrid und gleichzeitig die möglich gewesene Eroberung des Weltranglisten-Throns. In diesem WTA-Ranking wird sich Bertens am Montag um drei Ränge auf den 4. Rang verbessern.

Bertens steht damit erstmals in den Top 5, bei Grand-Slam-Turnieren war ein Halbfinal 2016 in Roland Garros ihr bisher bestes Resultat. Für das in zwei Wochen beginnende French Open ist die 1,82 m grosse Rechtshänderin jedenfalls gerüstet.