Nashville verliert trotz Tor von Fiala Sechs Schweizer kommen in der NHL zum Einsatz, aber nur Sven Andrighetto verlässt das Eis als Sieger. Kevin Fiala gelingt ein Tor.

Aller Einsatz von Kevin Fiala nutzte nichts (Bild: KEYSTONE/FR170793 AP/MARK ZALESKI)

(sda)

Die Nashville Predators verloren mit dem 2:3 gegen die Colorado Avalanche nach sechs Heimsiegen erstmals wieder vor heimischem Publikum. Fiala erzielte für die Gastgeber das 2:2 (30.), in dem er den Puck herrlich ablenkte, den Stock nur in einer Hand haltend. Es war für den 22-jährigen Ostschweizer, der in der dritten Partie in Serie punktete, der dritte Saisontreffer. Bei diesem Tor hatte auch Roman Josi seinen Stock im Spiel. Der Berner Verteidiger liess sich seinen 13. Assist in der laufenden Meisterschaft gutschreiben. Yannick Weber verzeichnete trotz der Niederlage eine Plus-1-Bilanz.

Bei Colorado durfte Andrighetto wieder mittun, nachdem er zuvor zweimal hintereinander überzählig gewesen war. Allerdings erhielt der Zürcher Flügelstürmer mit Abstand am wenigsten Eiszeit (7:44) in seinem Team, obwohl er keine schlechte Leistung zeigte. Andrighetto stand beim 0:1 von Ryan Hartman (12.) auf dem Eis. Colorado feierte trotz 25:38 Torschüssen den fünften Sieg in Folge und den siebenten in den letzten acht Partien. Zwei der drei Treffer der Gäste erzielte Nathan McKinnon, beide Male auf Vorarbeit von Mikko Rantanen.