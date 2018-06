Nagelsmann verlässt Hoffenheim - Ab 2019 Coach in Leipzig Julian Nagelsmann wechselt mit dem Ende der Saison 2018/19 innerhalb der Bundesliga von Hoffenheim zu Leipzig. Der 30-Jährige erhält einen bis 2023 gültigen Vertrag.

Julian Nagelsmann wechselt nach der kommenden Saison von Hoffenheim nach Leipzig (Bild: KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER)

(sda/dpa)

Der Vertrag von Nagelsmann, der seit neun Jahren bei der TSG und seit Februar 2016 Chefcoach ist, wäre ursprünglich noch bis Sommer 2021 gelaufen. Um dennoch frühzeitig nach Leipzig zu wechseln, machte Nagelsmann nun von einer Ausstiegsklausel Gebrauch. «Es war mir wichtig, früh für klare Verhältnisse zu sorgen», erklärte er in einer Mitteilung. Zuvor hatte Nagelsmann die Geschäftsleitung in Hoffenheim bereits über seinen Entscheid informiert.

Schon während dieser Saison war Nagelsmann immer wieder mit Klubs wie Bayern München, Borussia Dortmund und Leipzig in Verbindung gebracht worden. Er hatte Hoffenheim in der abgelaufenen Saison auf Platz 3 und damit erstmals in der Vereinshistorie in die Champions League geführt.

Noch offen ist, wer in der kommenden Saison bei den Leipzigern nach der Trennung von Ralph Hasenhüttl Mitte Mai den Trainerposten übergangsweise übernimmt. Wahrscheinlich ist, dass Rangnick für ein Jahr auf die Trainerbank zurückkehrt. Der Verein mit den Schweizern Fabio Coltorti, Yvon Mvogo, Philipp Köhn will in einer Pressekonferenz vor dem Trainingsauftakt Anfang Juli den Cheftrainer für die kommende Saison vorstellen.