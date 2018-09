Nadal gewinnt Tennis-Krimi und zieht in die Halbfinals ein

Rafael Nadal zieht in extremis in die Halbfinals am US Open in New York ein. In einem knapp fünfstündigen Abnützungskampf schlägt er Dominic Thiem 0:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5).