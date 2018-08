Nächste Enttäuschung: Aegerter in Brünn als 17. ohne Punkte Dominique Aegerter muss beim Grand Prix von Tschechien die nächste Enttäuschung hinnehmen. Der Berner Moto2-Fahrer bleibt als 17. ohne Punkte.

Dominique Aegerter unterwegs auf seiner KTM im Moto2-Rennen in Brünn (Bild: KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK)

(sda)

Der von Position 9 gestartete Aegerter hatte sich auf dem Circuit in Brünn Hoffnungen auf den erst dritten Top-10-Platz der Saison gemacht. Nach gutem Start kam der Oberaargauer allerdings gleich in der ersten Kurve leicht mit einem anderen Fahrer in Berührung, wodurch er einige Ränge einbüsste.

Nach zwei Runden lag Aegerter im langgezogenen Feld an 15. Stelle, mit knapp drei Sekunden Rückstand auf die Spitze. Doch in der Folge musste der KTM-Fahrer auch diese Position noch abgeben.

Oliveira: Sieg und WM-Führung

Der Sieg im zehnten von 19 Saisonrennen ging an Miguel Oliveira. Für den portugiesischen KTM-Werksfahrer war es der elfte GP-Triumph, der zweite in diesem Jahr. Oliveira übernahm zugleich auch die WM-Führung von Francesco Bagnaia. Der Italiener, in Brünn hinter seinem Landsmann Luca Marini Dritter, liegt nun um zwei Punkte zurück (164:166). Aegerter nimmt im WM-Klassement mit 24 Punkten lediglich die 17. Position ein.

Im Moto3-Rennen triumphierte der Italiener Fabio Di Giannantonio (Honda). In Abwesenheit des verletzten Spaniers Jorge Martin (Honda) übernahm der in Brünn sechstklassierte Italiener Marco Bezzecchi die WM-Führung (133:130). Di Giannantonio ist nach seinem ersten GP-Triumph mit 116 Punkten neu Dritter.