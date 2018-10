Murat Yakin vervollständigt seinen Trainerstab Murat Yakin vervollständigt sein Trainerteam beim FC Sion. Der schweizerisch-spanische Doppelbürger Marco Otero wird Yakins zweiter Assistent neben Christian Zermatten.

Murat Yakin hat seine Crew in Sitten beieinander (Bild: KEYSTONE/URS FLUEELER)

(sda)

Otero hatte schon in der Saison 2014/15 unter Yakin gearbeitet, als dieser als Cheftrainer von Spartak Moskau tätig war. Der 44-jährige Otero ist vielsprachig, sodass er in der Regel mit allen Spielern in einem Kader kommunizieren kann.