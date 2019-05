Mit Karolina Pliskova scheitert eine weitere Favoritin Mit Karolina Pliskova scheidet die Weltranglisten-Zweite beim French Open schon in der 3. Runde aus. Die Tschechien unterliegt der Kroatien Petra Martic 3:6, 3:6.

Karolina Pliskova scheitert in der 3. Runde (Bild: KEYSTONE/AP/MICHEL EULER)

(sda)

Pliskova hatte das letzte grosse Sandturnier vor Roland Garros in Rom für sich entschieden und wurde in Paris dementsprechend hoch gehandelt. Doch die 27-Jährige tat sich gegen die formstarke Martic vor allem bei eigenem Service schwer. Fünfmal musste sie den Aufschlag abgeben. Martic, die Nummer 31 der Welt, ist bislang in diesem Jahr auf Sand sehr überzeugend aufgetreten. Keine Spielerin auf der Tour hat auf dieser Unterlage 2019 mehr Siege errungen als die 28-Jährige.

Nach dem Forfait von Petra Kvitova, der Aufgabe von Kiki Bertens in der 2. Runde sowie den frühen Niederlagen von Karolina Pliskova und Angelique Kerber sind im Frauen-Tableau nur noch zwei Top-6-Spielerinnen vertreten: Titelverteidigerin Simona Halep und Naomi Osaka, die durch das Out von Pliskova ihre Weltranglisten-Führung auch für die Woche nach dem French Open auf sicher hatte.