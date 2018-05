Mischa Gasser zurückgetreten Der Ski-Freestyler Mischa Gasser (26) tritt per sofort vom Spitzensport zurück. Der Solothurner gibt offen zu, sich "nicht mehr zu 100 Prozent überwinden zu können, um volles Risiko einzugehen".

Der Schweizer Ski-Freestyler Mischa Gasser verabschiedet sich vom Spitzensport (Bild: KEYSTONE/ANTHONY ANEX)

(sda)

Zusätzlich sei im letzten Jahr auch "immer mehr die Lust zu einer Neuorientierung und einem Studium hinzugekommen". Der frühere Kunstturner und Trampolin-Athlet war seit 2011 im Aerials-Kader von Swiss-Ski, nahm an drei Weltmeisterschaften und zwei Olympischen Spielen teil (18. in Sotschi 18. und 11. Pyeongchang).

Gasser erreichte in seiner Weltcup-Karriere sechs Top-Ten-Plätze, seine besten Resultate waren zwei 6. Ränge im Weltcup in Moskau und in Minsk 2015.

Der Schweizer Aerials-Cheftrainer Michel Roth wird die kommende Saison 2018/19 mit neun Kader-Athletinnen und -Athleten in Angriff nehmen. Teamleader Dimitri Isler und der Junioren-Weltmeister Noé Roth vertreten Swiss-Ski im Aerials-A-Kader.