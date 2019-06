Milan für ein Jahr aus Europacup ausgeschlossen Die AC Milan darf in der nächsten Saison nicht im Europacup spielen. Grund für die vom Internationalen Sportgerichtshof CAS verhängte Sperre sind Verstösse gegen das Financial Fairplay der UEFA.

Ricardo Rodriguez darf mit Milan nächste Saison nicht am Europacup teilnehmen (Bild: KEYSTONE/EPA ANSA/DANIEL DAL ZENNARO)

(sda)

Der Bann betrifft Milans Teilnahme an der Europa League. Als Fünfter der Serie A hat der Klub von Nationalverteidiger Ricardo Rodriguez den Einzug in die Champions League in der abgelaufenen Saison verpasst.