Milan findet in die Spur zurück Die AC Milan findet in der Serie A nach drei Unentschieden zum Siegen zurück. Das Team von Ricardo Rodriguez gewinnt bei Sassuolo 4:1.

Franck Kessie feiert seinen Treffer zum 1:0 (Bild: KEYSTONE/EPA ANSA/SERENA CAMPANINI)

(sda)

Die Aussicht auf den möglichen 2. Tabellenplatz schien Sassuolo zunächst zu beflügeln. Nach dominantem Beginn mit zwei guten Chancen zur Führung nahm Milans Franck Kessie der bisherigen Überraschungsmannschaft der Liga aber in der 39. Minute mit einem Sololauf aus der eigenen Platzhälfte zum 0:1 den Wind aus den Segeln. Nach der Pause erhöhten die Spanier Suso (50.) und Samu Castillejo (60.) für die Mailänder, bevor die Gastgeber verkürzten. Zum Schlussresultat traf wiederum Suso, der zuvor seit Februar nicht mehr erfolgreich gewesen war.

Dzemaili gewinnt Captain-Duell mit Behrami

In Bologna sorgten Blerim Dzemaili und Valon Behrami für ein Novum in Italien. Beim 2:1-Sieg des Heimteams gegen Udinese duellierten sich zum ersten Mal in der Serie A zwei Schweizer als Captains. Dzemaili behielt dabei mit Bologna das bessere Ende für sich. Mit dem zweiten Sieg innert sieben Tagen verabschiedete sich das schlecht gestartete Team aus der Emilia-Romagna von den Abstiegsplätzen.

Das zweite Schweizer Serie-A-Duell des Wochenendes zwischen Edimilson Fernandes und Remo Freuler ging an den 22-jährigen Walliser Fernandes, der beim 2:0-Heimsieg der Fiorentina gegen Atalanta Bergamo nach 32 Minuten eingewechselt wurde.

Der Mann der Stunde in Italien ist Krzysztof Piatek. Der im Sommer verpflichtete 23-jährige Pole war bei Genoas 2:1-Sieg in Frosinone Doppeltorschütze und baute seine Ausbeute für seinen neuen Klub auf 12 Tore in 7 Pflichtspielen aus (8 in der Serie A).

Telegramme und Rangliste:

Bologna - Udinese 2:1 (1:1). - 19'039 Zuschauer. - Tore: 32. Pussetto 0:1. 42. Santander 1:1. 82. Orsolini 2:1. - Bemerkung: Bologna mit Dzemaili, Udinese mit Behrami (bis 84./verwarnt).

Fiorentina - Atalanta Bergamo 2:0 (0:0). - 30'535 Zuschauer. - Tore: 62. Veretout (Foulpenalty) 1:0. 94. Biraghi 2:0. - Bemerkung: Fiorentina mit Edimilson Fernandes (ab 32./verwarnt), Atalanta mit Freuler (bis 80.).

Sassuolo - Milan 1:4 (0:1). - Tore: 39. Kessie 0:1. 50. Suso 0:2. 60. Castillejo 0:3. 68. Djuricic 1:3. 94. Suso 1:4. - Bemerkung: Milan mit Rodriguez.

Rangliste: 1. Juventus Turin 7/21 (16:5). 2. Napoli 7/15 (13:10). 3. Sassuolo 7/13 (15:12). 4. Inter Mailand 7/13 (10:5). 5. Fiorentina 7/13 (14:5). 6. Genoa 6/12 (11:11). 7. Lazio Rom 7/12 (10:9). 8. AS Roma 7/11 (14:10). 9. Parma 7/10 (7:8). 10. AC Milan 6/9 (12:9). 11. SPAL Ferrara 6/9 (4:6). 12. Torino 7/9 (6:7). 13. Sampdoria Genua 6/8 (9:3). 14. Udinese 7/8 (8:8). 15. Bologna 7/7 (4:8). 16. Cagliari 7/6 (4:9). 17. Atalanta Bergamo 7/6 (9:10). 18. Empoli 7/5 (5:8). 19. Frosinone 7/1 (1:18). 20. Chievo Verona 7/-1 (5:16).