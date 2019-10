Meister Manchester City erwacht nach der Pause Der englische Meister Manchester City kommt in der 10. Runde der Premier League vor heimischem Publikum gegen Aston Villa zum einkalkulierten Sieg. Beim 3:0 benötigte der Favorit allerdings Geduld.

Pep Guardiola durfte seinen Spielern nach der Pause doch noch applaudieren (Bild: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL)

(sda)

Trotz offensichtlicher Überlegenheit gelang dem Heimteam in der ersten Halbzeit kein Tor. Praktisch mit dem Wiederanpfiff schafften die Citizens dann, was ihnen zuvor 45 Minuten lang nicht geglückt war. Raheem Sterling, der am Dienstag in der Champions League gegen Atalanta Bergamo drei Mal getroffen hatte, brachte das Heimteam nach einem langen Abschlag von Goalie Ederson in Front.

Die Entscheidung führte City nach rund einer Stunde durch eine Doublette innerhalb von fünf Minuten von Kevin de Bruyne (65.) und Ilkay Gündogan (70) herbei. Dank dem zweiten Sieg in Folge schloss Guardiolas Team bei einem Spiel mehr bis auf drei Punkte zu Leader Liverpool auf. Die Reds haben am Sonntag in Anfield gegen die kriselnden Tottenham Hotspur die Gelegenheit, den Abstand wieder auf sechs Punkte zu erhöhen.

Telegramm und Rangliste:

Manchester City - Aston Villa 3:0 (0:0). 54'506 Zuschauer. - Tore: 46. Sterling 1:0. 65. De Bruyne 2:0. 70. Gündogan 3:0. - Bemerkung: 88. Gelb-Rote Karte gegen Fernandinho (Manchester City/Foul). 92. Lattenschuss Gabriel Jesus (Manchester City). 94. Pfostenschuss McGinn (Aston Villa).

Rangliste: 1. Liverpool 9/25 (21:7). 2. Manchester City 10/22 (32:9). 3. Leicester City 10/20 (25:8). 4. Chelsea 9/17 (19:14). 5. Arsenal 9/15 (13:12). 6. Crystal Palace 9/14 (8:10). 7. Tottenham Hotspur 9/12 (15:13). 8. Burnley 9/12 (12:11). 9. Sheffield United 9/12 (8:7). 10. Bournemouth 9/12 (13:13). 11. West Ham United 9/12 (11:13). 12. Wolverhampton 9/11 (12:12). 13. Aston Villa 10/11 (15:16). 14. Manchester United 9/10 (10:9). 15. Everton 9/10 (8:13). 16. Brighton & Hove Albion 9/9 (9:12). 17. Newcastle United 9/8 (5:14). 18. Southampton 10/8 (9:25). 19. Norwich City 9/7 (10:21). 20. Watford 9/4 (5:21).