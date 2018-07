Marc-Andrea Hüsler sorgt für Schweizer Exploit in Gstaad

Der 22-jährige Zürcher Marc-Andrea Hüsler gewinnt am J. Safra Sarasin Swiss Open in Gstaad das Startspiel gegen den Spanier Nicolas Almagro in 2:15 Stunden 6:7 (8:10), 6:3, 7:6 (7:4).