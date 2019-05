Manchester United verpasst Champions League Manchester United hat nach dem 1:1 gegen Absteiger Huddersfield in der vorletzten Premier-League-Runde keine Chance mehr auf eine Top-4-Platzierung und damit auf die Champions League.

Ole Gunnar Solskjaer verpasste mit Manchester United die Champions League (Bild: KEYSTONE/AP/JON SUPER)

(sda)

Unter Ole Gunnar Solskjaer, dem Nachfolger des im Dezember entlassenen Trainers José Mourinho, hatte sich Manchester United in der Meisterschaft wieder in eine gute Position gebracht. Doch diese verspielte die Mannschaft in den letzten anderthalb Monaten. Seit dem glückhaften Achtelfinalsieg in der Champions League gegen Paris Saint-Germain gewann der Rekordmeister nur zwei von sieben Partien.

Gegen Huddersfield ging Manchester United früh durch den Schotten Scott McTominay in Führung. Das Schlusslicht erzielte durch Isaac Mbenza nach einer Stunde den Ausgleich und unterstrich die Formkrise von Solskjaers Team. Huddersfield hatte seit Anfang Jahr nur vier Punkte gewonnen und steht schon seit geraumer Zeit als Absteiger fest. Manchester United, das in der Schlussphase mit einem Lattenschuss von Paul Pogba Pech bekundete, wird nächste Saison nur in der Europa League spielen.

Um die letzten zwei Champions-League-Plätze kämpfen drei Londoner Vereine: Chelsea, Tottenham und Arsenal. Chelsea hat nach dem 3:0-Heimsieg gegen Watford durch Tore von Ruben Loftus-Cheek, David Luiz und Gonzalo Higuain die beste Ausgangslage.

Resultate und Tabelle:

Huddersfield - Manchester United 1:1 (0:1). - Tore: 8. McTominay 0:1. 60. Mbenza 1:1. - Bemerkungen: Huddersfield ohne Hadergjonaj (nicht im Aufgebot).

Chelsea - Watford 3:0 (0:0). - 40'650 Zuschauer. - Tore: 48. Loftus-Cheek 1:0. 51. Luiz 2:0. 75. Higuain 3:0.

Die weiteren Partien der 37. Runde. Freitag: Everton - Burnley 2:0. - Samstag: Bournemouth - Tottenham Hotspur 1:0. West Ham United - Southampton 3:0. Wolverhampton - Fulham 1:0. Cardiff City - Crystal Palace 2:3. Newcastle United - Liverpool 2:3. - Sonntag: Arsenal - Brighton & Hove Albion 17.30. - Montag: Manchester City - Leicester City 21.00.

1. Liverpool 37/94 (87:22). 2. Manchester City 36/92 (90:22). 3. Chelsea 37/71 (63:39). 4. Tottenham Hotspur 37/70 (65:37). 5. Arsenal 36/66 (69:49). 6. Manchester United 37/66 (65:52). 7. Wolverhampton 37/57 (47:44). 8. Everton 37/53 (52:44). 9. Leicester City 36/51 (51:47). 10. Watford 37/50 (51:55). 11. West Ham United 37/49 (48:54). 12. Crystal Palace 37/46 (46:50). 13. Bournemouth 37/45 (53:65). 14. Newcastle United 37/42 (38:48). 15. Burnley 37/40 (44:65). 16. Southampton 37/38 (44:64). 17. Brighton & Hove Albion 36/35 (33:55). 18. Cardiff City 37/31 (32:69). 19. Fulham 37/26 (34:77). 20. Huddersfield Town 37/15 (21:75).