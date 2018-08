Manchester City siegt, Manchester United verliert In der Premier League steht Manchester City schon nach der 2. Runde wieder ganz vorne. Der Meister fertigt Huddersfield Town 6:1 ab. Stadtrivale Manchester United kassiert derweil die erste Pleite.

Manchester Citys Sergio Agüero erzielt sein drittes Tor gegen Huddersfield Town (Bild: KEYSTONE/AP/DAVE THOMPSON)

(sda)

In der letzten Saison hatte Huddersfield als Aufsteiger bei Manchester City ein torloses Remis erreicht. Diesmal war die Mannschaft mit dem Schweizer Florent Hadergjonaj beim Meister chancenlos und mit dem Resultat sogar eher gut bedient. Nach dem 1:0 von Agüero in der 25. Minute nach herrlicher Vorlage von Goalie Ederson dominierte Manchester City die Partie nach Belieben.

Agüero blieb bis zu seiner Auswechslung eine Viertelstunde vor Schluss der grosse Aktivposten von Manchester City. Der Argentinier schoss zwei weitere Treffer und traf einmal den Pfosten. Mit nunmehr 146 Liga-Toren ist er der zweitbeste nicht-britische Skorer der Premier-League-Geschichte hinter Thierry Henry (175 Tore). Der schönste Treffer der Partie gelang allerdings David Silva. Der Spanier zirkelte kurz nach der Pause einen Freistoss perfekt zum 4:1 ins Netz.

Manchester Citys Stadtrivale bezog schon am zweiten Spieltag die erste Niederlage. Manchester United verlor in Brighton nach einer schwachen Leistungen 2:3. Die Mannschaft von José Mourinho geriet Mitte der ersten Halbzeit durch einen Doppelschlag innerhalb von weniger als drei Minuten mit 0:2 in Rückstand. Romelu Lukaku verkürzte zwischenzeitlich, doch der Deutsche Pascal Gross stellte noch vor der Pause den Zweitore-Vorsprung für den Aussenseiter mittels Penalty wieder her.

Manchester United hatte nach dem Seitenwechsel viel Ballbesitz, aber kaum Torchancen gegen den diszipliniert und aggressiv agierenden Gegner. Erst in der 95. Minute traf Paul Pogba vom Penaltypunkt zum 2:3. Für Brighton war es der zweite Heimsieg gegen den Zweiten der Vorsaison in Folge, nachdem schon die Partie im letzten Mai gewonnen werden konnte.

Telegramm:

Manchester City - Huddersfield 6:1 (3:1). - 54'021 Zuschauer. - Tore: 25. Agüero 1:0. 31. Jesus 2:0. 35. Agüero 3:0. 43. Stankovic 3:1. 48. David Silva 4:1. 76. Agüero 5:1. 85. Kongolo (Eigentor) 6:1. - Bemerkungen: Huddersfield mit Hadergjonaj.

Brighton & Hove Albion - Manchester United 3:2 (3:1). - 30'592 Zuschauer. - Tore: 25. Murray 1:0. 27. Duffy 2:0. 34. Lukaku 2:1. 44. Gross (Foulpenalty) 3:1. 95. Pogba (Foulpenalty) 3:2.

Weiteres Resultat vom Sonntag: Burnley - Watford 1:3.

Rangliste:

1. Manchester City 2/6 (8:1). 2. Chelsea 2/6 (6:2). 3. Watford 2/6 (5:1). 4. Tottenham Hotspur 2/6 (5:2). 5. Bournemouth 2/6 (4:1). 6. Everton 2/4 (4:3). 7. Liverpool 1/3 (4:0). 8. Crystal Palace 1/3 (2:0). 9. Leicester City 2/3 (3:2). 10. Manchester United 2/3 (4:4). 11. Brighton & Hove Albion 2/3 (3:4). 12. Newcastle United 2/1 (1:2). 12. Southampton 2/1 (1:2). 14. Wolverhampton 2/1 (2:4). 15. Burnley 2/1 (1:3). 16. Cardiff City 2/1 (0:2). 17. Arsenal 2/0 (2:5). 18. Fulham 2/0 (1:5). 19. West Ham United 2/0 (1:6). 20. Huddersfield Town 2/0 (1:9).