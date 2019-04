Manchester City Leader für mindestens 150 Minuten Für mindestens zweieinhalb Stunden übernimmt Manchester City in der englischen Premier League wieder die Tabellenführung.

Raheem Sterling brachte Manchester City mit zwei Toren zur 2:0-Führung bei Crystal Palace auf die Siegesstrasse. (Bild: KEYSTONE/AP PA/STEVEN PASTON)

(sda)

Die Citizens kamen bei Crystal Palace zu einem 3:1-Sieg. Der 24-jährige Internationale Raheem Sterling erzielte nach einer Viertelstunde und in der 63. Minute die ersten beiden Tore für Manchester City, das die letzten beiden Spiele gegen Crystal Palace nicht hatte gewinnen können.

In der Vorrunde hatte sich Crystal Palace in Manchester in einem hektischen Spiel nach einem 0:1-Rückstand mit 3:2 durchgesetzt - und Man City eine von bislang erst vier Meisterschaftsniederlagen zugefügt. Auch im Rückspiel wurde es im Finish noch spannend, nachdem das Team von Coach Pep Guardiola die Partie mit 73 % Ballbesitz lange fest im Griff gehabt hatte. Ein brillantes Freistosstor des Serben Luka Milivojevic (28) verhalf Crystal Palace zurück ins Spiel. Eine Ausgleichschance erspielte sich das Heimteam aber keine mehr. Der Brasilianer Gabriel Jesus stellte in der Nachspielzeit für Manchester den Sieg sicher.

Manchester City kam in der Premier League zum neunten Sieg hintereinander.