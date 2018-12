Manchester City festigt Tabellenführung Manchester City wahrt auch in der 14. Runde der Premier League seine Ungeschlagenheit. Das Team von Pep Guardiola setzt sich gegen Bournemouth 3:1 durch.

Manchester City mit Leroy Sané feierte den sechsten Sieg in Folge in der Premier League und festigte damit seine Tabellenführung (Bild: KEYSTONE/AP/RUI VIEIRA)

(sda)

Raheem Sterling und Ilkay Gündogan, der in der 79. Minute eine herrliche Kombination zum 3:1 abschloss, sorgten mit ihren Treffern in der zweiten Halbzeit für die Differenz zugunsten von Manchester City, das zum sechsten Sieg in Folge in der Meisterschaft kam.

Niederlagen setzte es für die beiden Schweizer Internationalen Fabian Schär und Florent Hadergjonaj ab. Schär verlor mit Newcastle zuhause gegen West Ham United nach einer Doublette von Javier Hernandez 0:3, Hadergjonaj unterlag zuhause mit Huddersfield Town nach zuvor sieben Punkten aus drei Spielen gegen Brighton 1:2.

Telegramme und Rangliste

Manchester City - Bournemouth 3:1 (1:1). - 54'409 Zuschauer. - Tore: 16. Bernardo Silva 1:0. 44. Wilson 1:1. 57. Sterling 2:1. 80. Gündogan 3:1.

Newcastle United - West Ham United 0:3 (0:1). - 51'853 Zuschauer. - Tore: 11. Chicharito 0:1. 64. Chicharito 0:1. 93. Anderson 0:3. - Bemerkungen: Newcastle United mit Schär (verwarnt).

Huddersfield Town - Brighton 1:2 (1:1). - 22'973 Zuschauer. - Tore: 1. Jörgensen 1:0. 45. Duffy 1:1. 69. Andone 1:2. - Bemerkungen: Huddersfield Town mit Hadergjonaj. 32. Rote Karte gegen Mounié (Huddersfield Town/Foul).

Premier League. 14. Runde. Crystal Palace - Burnley 2:0. Leicester City - Watford 2:0. Southampton - Manchester United (18.30 Uhr). - Sonntag: Chelsea - Fulham (13.00 Uhr). Arsenal - Tottenham Hotspur (15.05 Uhr). Liverpool - Everton (17.15 Uhr).

Rangliste: 1. Manchester City 14/38 (43:6). 2. Liverpool 13/33 (26:5). 3. Tottenham Hotspur 13/30 (23:11). 4. Chelsea 13/28 (28:11). 5. Arsenal 13/27 (28:16). 6. Everton 13/22 (20:15). 7. Manchester United 13/21 (20:21). 8. Leicester City 14/21 (20:17). 9. Bournemouth 14/20 (23:21). 10. Watford 14/20 (17:19). 11. Brighton & Hove Albion 14/18 (16:20). 12. Wolverhampton 14/16 (13:17). 13. West Ham United 14/15 (17:22). 14. Crystal Palace 14/12 (10:17). 15. Newcastle United 14/12 (11:19). 16. Cardiff City 14/11 (13:27). 17. Huddersfield Town 14/10 (9:24). 18. Burnley 14/9 (13:29). 19. Southampton 13/8 (10:24). 20. Fulham 13/8 (14:33).