Manchester City bereits 14 Punkte hinter Liverpool Manchester City weist nach der 1:2-Niederlage im Derby gegen die United bereits 14 Punkte Rückstand auf den Premier-League-Leader Liverpool auf.

In der Premier League nicht zu stoppen: Mohamed Salah erzielt Liverpools dritten Treffer gegen Bournemouth KEYSTONE/AP/ALASTAIR GRANT

(sda)

Marcus Rashford mit einem Foulpenalty (23.) und der Franzose Anthony Martial (29.) belohnten Manchester United für die wohl beste halbe Stunde unter der Leitung von Coach Ole Gunnar Solskjaer. Danach rannte Manchester City zwar unablässig, aber auch ohne viel Fantasie an. Der Anschlusstreffer fünf Minuten vor Schluss kam zu spät.

So enteilt Liverpool im Meisterrennen immer weiter. Erster Verfolger bleibt das Überraschungsteam aus Leicester mit elf Punkten Rückstand (bei einem Spiel weniger). Weitere drei Zähler folgt der Titelverteidiger aus Manchester. Liverpool gewann in Bournemouth ungefährdet 3:0. Coach Jürgen Klopp wechselte gegenüber dem 5:2-Sieg am Mittwoch gegen Everton nicht weniger als sieben Spieler in der Startaufstellung aus, das Resultat blieb dasselbe. Leidtragender der Rochade war auch Xherdan Shaqiri, der wieder auf der Ersatzbank Platz nehmen musste.

Ins Stocken geraten ist hingegen der Motor bei Chelsea. Die Londoner verloren beim abstiegsbedrohten Everton 1:3 und damit zum dritten Mal in den letzten vier Spielen.

Kurztelegramme:

Manchester City - Manchester United 1:2 (0:2). - 54'403 Zuschauer. - Tore: 23. Rashford (Foulpenalty) 0:1. 29. Martial 0:2. 85. Otamendi 1:2.

Bournemouth - Liverpool 0:3 (0:2). - 10'832 Zuschauer. - Tore: 36. Oxlade-Chamberlain 0:1. 44. Keita 0:2. 54. Salah 0:3. - Bemerkung: Liverpool mit Shaqiri (ab 87.).

Everton - Chelsea 3:1 (1:0). - 39'114 Zuschauer. - Tore: 5. Richarlison 1:0. 49. Calvert-Lewin 2:0. 52. Kovacic 2:1. 84. Calvert-Lewin 3:1.

Tottenham Hotspur - Burnley 5:0 (3:0). - 58'401 Zuschauer. - Tore: 4. Kane 1:0. 9. Lucas 2:0. 32. Son 3:0. 54. Kane 4:0. 74. Sissoko 5:0.

Resultate und Rangliste:

Rangliste: 1. Liverpool 16/46. 2. Leicester City 15/35. 3. Manchester City 16/32. 4. Chelsea 16/29. 5. Manchester United 16/24. 6. Wolverhampton 15/23. 7. Tottenham Hotspur 16/23. 8. Crystal Palace 16/22. 9. Sheffield United 15/19. 10. Arsenal 15/19. 11. Newcastle United 15/19. 12. Brighton & Hove Albion 15/18. 13. Burnley 16/18. 14. Everton 16/17. 15. West Ham United 15/16. 16. Bournemouth 16/16. 17. Aston Villa 15/15. 18. Southampton 15/15. 19. Norwich City 15/11. 20. Watford 16/9.