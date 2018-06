Lyles läuft Jahres-Weltbestzeit über 100 m Der US-Emporkömmling Noah Lyles senkt an den US-Meisterschaften in Des Moines die Jahres-Weltbestleistung über 100 m auf 9,88 Sekunden (RW 1,1 m/s), nachdem er im Halbfinal bereits 9,89 erreichte.

Noah Lyles beim Freudentänzchen (Bild: KEYSTONE/AP/CHARLIE NEIBERGALL)

(sda)

Der 20-jährige Lyles, der übernächste Woche an der Athletissima in Lausanne über 200 Meter in seiner Paradedisziplin laufen wird, schob sich auf den letzten Metern noch an Ronnie Baker (9,90) vorbei. Justin Gatlin und Christian Coleman, die vergangenen August an den Weltmeisterschaften in London Usain Bolt auf den 3. Rang verwiesen, lassen die US-Meisterschaften aus.

Auch beim World-Challenge-Meeting in Madrid sorgten die Sprinter für das Highlight. Der Chinese Su Bingtian egalisierte in 9,91 Sekunden (RW 0,2 m/s) den Asienrekord.