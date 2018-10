Lugano wirft Titelverteidiger Jyväskylä raus Mit Lugano qualifiziert sich nach Bern und Zug der dritte Schweizer Klub für die Achtelfinals der Champions Hockey League. Die Tessiner gewinnen das letzte Gruppenspiel auswärts bei JYP Jyväskylä 1:0.

Maxim Lapierre öffent mit seinem 1:0-Siegtor Lugano die Tür in die K.o.-Phase (Bild: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ)

(sda)

Den entscheidenden Treffer für das Team von Trainer Greg Irland erzielte der kanadische Stürmer Maxim Lapierre in der 56. Minute. In der Schlussphase drückten die Finnen, die mehr als doppelt so viele Schüsse aufs gegnerische Tor brachten, vehement und teilweise in Überzahl auf den Ausgleich. Doch Elvis Merzlikins im Tor der Luganesi bot einmal mehr eine überragende Vorstellung und liess sich nicht bezwingen. Damit verkam zu einer Randnotiz, dass Julian Walkers Treffer in der 48. Minute aufgrund einer Kickbewegung die Anerkennung versagt geblieben war. Jyväskylä, der Titelverteidiger in diesem kontinentalen Wettbewerb, ist somit frühzeitig ausgeschieden.