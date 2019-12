Lugano verpasst Sieg in Kiew um Haaresbreite Der FC Lugano verabschiedet sich mit einem dritten Remis aus der Europa League. Im abschliessenden Gruppenspiel kommen die bereits ausgeschiedenen Tessiner bei Dynamo Kiew zu einem 1:1.

Maurizio Jacobacci treibt seine Spieler in Kiew unermüdlich an KEYSTONE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

(sda)

Nur wenige Sekunden fehlten Lugano zum Premierensieg im sechsten und letzten Spiel der Europa-League-Gruppenphase. Bis in die letzte Minute der Nachspielzeit hatte das Team von Maurizio Jacobacci eine 1:0-Führung aus der 45. Minute mit viel Engagement und noch mehr Glück verteidigt, dann sorgte Viktor Zygankow mittels sehenswertem Schlenzer noch für den überfälligen Ausgleich des Heimteams.

Lugano hatte unmittelbar vor der Pause eine erste Premiere gefeiert, als es zum ersten Mal in dieser europäischen Kampagne in Führung gegangen war. Das 1:0 durch Marco Aratore entsprach dem Spielverlauf mitnichten, da Lugano bis zu diesem Zeitpunkt offensiv nicht in Szene getreten war. Der Kopfball des 28-Jährigen war der erste und einzige Torschuss der Gäste vor der Pause, und er war für Kiews Goalie Georgi Buschtschan nicht zu parieren. Während die Tessiner mit unglaublicher Effizienz überzeugten, verpassten die Ukrainer gleich dutzendfach gute Möglichkeiten und stellten sich dabei zuweilen auch sehr ungeschickt an.

Telegramm:

Dynamo Kiew - Lugano 1:1 (0:1)

Kiew. - SR Aghajew (AZE). - Tore: 45. Aratore 0:1. 94. Zygankow 1:1.

Dynamo Kiew: Buschtschan; Kedziora (64. Zitaischwili), Popow, Kadar, Mykolenko; Karajew, Schepeljew, Bujalski, De Pena (77. Garmasch); Zygankow, Besiedin (81. Sol).

Lugano: Baumann; Yao, Sulmoni, Daprelà, Obexer; Lovric (84. Crnigoj), Custodio, Guidotti (55. Vecsei); Dalmonte (64. Maric), Holender, Aratore.

Bemerkungen: Lugano ohne Carlinhos (gesperrt), Sabbatini, Soldini, Gerndt, Covilo und Rodriguez (alle verletzt). Dynamo Kiew ohne Schabanow, Sydortschuk und Verbic (alle gesperrt), Burda und Kadiri (beide verletzt). 59. Pfostenschuss Bujalski. Verwarnungen: 18. Guidotti (Foul). 67. Obexer (Foul). 79. Vecsei (Foul). 90. Da Costa (Zeitverzögerung).