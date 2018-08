«Lucky Loser» Bencic übersteht die 1. Runde in New Haven ohne Probleme

Als «Lucky Loser» in die Hauptrunde gerutscht, übersteht Belinda Bencic die 1. Runde am Hartplatzturnier von New Haven in England ohne Probleme. Gegen die Italienerin Camila Giorgi gewinnt sie 6:4, 6:4.