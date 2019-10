Lucas Hernandez fällt mehrere Wochen aus Bayern München muss mehrere Wochen auf Verteidiger Lucas Hernandez verzichten.

Lucas Hernandez fällt mehrere Wochen aus (Bild: KEYSTONE/AP/THANASSIS STAVRAKIS)

(sda)

Der französische Weltmeister erlitt am Dienstag beim 3:2 in der Champions League bei Olympiakos Piräus einen Teilriss des Innenbandes am rechten Sprunggelenk.

Der 23-jährige Hernandez ist nach Niklas Süle (Kreuzbandriss) der zweite schwerwiegende Ausfall der Münchner in der Abwehr.